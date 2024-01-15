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14:14 15.01.2024

Рух вантажівок через пункти пропуску "Сірет" і "Вікову-де-Сус" заблоковано - Держприкордонслужба України

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Рух вантажівок через пункти пропуску "Сірет" і "Вікову-де-Сус" заблоковано - Держприкордонслужба України

На території Румунії фермери знову блокують рух вантажівок через пункт пропуску "Сірет", також почалося блокування пункту "Вікову-де-Сус", повідомляє Державна прикордонна служба (Держприкордонслужба) України.

"Близько 12:00 фермери поновили блокування руху вантажних автомобілів на напрямку пункту пропуску "Сірет", який знаходиться навпроти українського пункту пропуску "Порубне", - йдеться в повідомленні Держприкордонслужби в понеділок.

Як повідомляється, також почалося "блокування румунського пункту пропуску "Вікову-де-Сус", що навпроти українського - "Красноїльськ".

Водночас, як наголошується в повідомленні, "інші види транспорту, а також пішоходи в обох пунктах пропуску оформляються встановленим порядком і на в'їзд, і на виїзд з України".

Як повідомлялося, 13 січня румунські фермери заблокували рух вантажівок в Україну в пункті пропуску "Сірет". У суботу таке блокування руху фермерами на території Румунії тривало 6 годин. Періодичне блокування переходу "Сірет" відбувалося також у неділю.

 

Теги: #блокада #румунiя #держприкордонслужба

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