Сирський відвідав військовослужбовців, які безпосередньо виконують бойові завдання у смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця"

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський відвідав військовослужбовців, які безпосередньо виконують бойові завдання у смузі відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

"На знак вдячності, за зразкове виконання військового обов’язку вручив державні нагороди, відзнаки головнокомандувача ЗС України, командувача Сухопутних військ та цінні подарунки військовослужбовцям, які боронять нашу країну, попри морози та чисельну перевагу ворога. Наші воїни не перший рік тримають оборону на різних напрямках фронту. Те, що вони роблять сьогодні, є надзвичайно важливим для майбутньої перемоги. Разом ми обов'язково здолаємо ворога!" - написав він у телеграм-каналі.