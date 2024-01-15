На Харківщині підірвався мирний житель, його госпіталізували у важкому стані

За минулу добу обстрілу російських окупаційних військ зазнали понад 15 населених пунктів Харківської області, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Близько 9:30 ворог обстріляв с. Вільхуватка Куп'янського району. Попередньо - КАБ. Пошкоджено підприємство. Постраждалих немає. О 13:30 окупанти завдали удару з РСЗВ "Град" по м. Куп'янськ. Пошкоджено житлові будинки. Без постраждалих", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що близько 17:30 у лісі біля Золочева 56-річний чоловік підірвався на невстановленому вибуховому предметі та отримав уламкове поранення грудної клітини. Постраждалого госпіталізували, його стан оцінюють як важкий.