Події

08:48 15.01.2024

На Харківщині підірвався мирний житель, його госпіталізували у важкому стані

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На Харківщині підірвався мирний житель, його госпіталізували у важкому стані

За минулу добу обстрілу російських окупаційних військ зазнали понад 15 населених пунктів Харківської області, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Близько 9:30 ворог обстріляв с. Вільхуватка Куп'янського району. Попередньо - КАБ. Пошкоджено підприємство. Постраждалих немає. О 13:30 окупанти завдали удару з РСЗВ "Град" по м. Куп'янськ. Пошкоджено житлові будинки. Без постраждалих", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що близько 17:30 у лісі біля Золочева 56-річний чоловік підірвався на невстановленому вибуховому предметі та отримав уламкове поранення грудної клітини. Постраждалого госпіталізували, його стан оцінюють як важкий.

 

 

 

Теги: #вибухівка #харківська_область #поранений

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