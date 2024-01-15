ЗС України відбили за добу 94 бойові зіткнення, 25 атак на авдіївському напрямку

Між російськими окупантами і Збройними силами України за добу відбулося 94 бойових зіткнення, 25 ворожих атак відбито на авдіївському напрямку, повідомляє Генеральний штаб.

"Минулої доби відбулося 94 бойові зіткнення", - ідеться в повідомленні.

Так, у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку українські захисники минулої доби відбили 11 атак ворога неподалік Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 14 атак біля Первомайського і Невельського Донецької області.

Також на мар'їнському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога неподалік Красногорівки, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 16 атак.

На лиманському напрямку ЗСУ відбили 14 атак ворога біля Макіївки, Білогорівки Луганської області та Верхньокам'янського Донецької області.

На запорізькому напрямку українські захисники відбили 10 атак ворога біля Червоного, на захід від Вербового та Роботиного Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку Сили оборони продовжують розширювати плацдарм. Попри значні втрати, окупанти не полишають спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Минулої доби противник здійснив 7 безуспішних штурмових дій на позиції українських захисників.

На бахмутському напрямку ЗСУ відбили 5 атак окупантів поблизу Кліщіївки та Андріївки Донецької області, на шахтарському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

Водночас у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку українські захисники відбили 3 атаки противника біля Синьківки та Петропавлівки Харківської області.