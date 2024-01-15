Події

01:11 15.01.2024

Глава МЗС Польщі вірить, що США та ЄС схвалять пакети допомоги Україні найближчим часом

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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що вірить у те, що найближчим часом США та ЄС ухвалять пакети допомоги Україні.

"Я вірю, що незабаром подальші пакети допомоги будуть схвалені як американським Конгресом, так і країнами-членами ЄС. Ціна можливої перемоги Росії буде набагато вищою, ніж вартість допомоги, якої зараз потребує Україна", - написав він у соцмережі Х.

Сікорський привітав рішення Великобританії збільшити допомогу Україні до 2,5 млрд. фунтів на рік, про що під час свого візиту до Києва оголосив прем'єр-міністр Ріші Сунак.

Також він висловив сподівання, що партнери нашої держави, а саме Сполучені Штати Америки та Європейський Союз, незабаром ухвалять рішення щодо виділення подальшої допомоги Україні. 

Теги: #україна #польща #допомога #великобританія

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