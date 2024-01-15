Трамп лідирує серед республіканців напередодні праймеріз у США

Колишній президент США Дональд Трамп випереджає своїх суперників-республіканців за ключовими показниками популярності перед сезоном праймеріз на вибори президента, повідомляє ABC News.

Згідно з опитуванням, оприлюдненим ABC News у неділю, Трамп має високий рейтинг серед республіканців за трьома показниками: він має найкращі шанси на перемогу в листопаді, є сильним лідером і найкваліфікованішим кандидатом від партії.

Також екс-президент США випереджає своїх опонентів-республіканців із меншим відривом за двома іншими показниками - емпатією та спільними цінностями. А сім із 10 республіканців та прихильників Республіканської партії повідомляють, що загалом позитивно ставляться до Трампу.

Згідно з опитуванням, загалом 72% дорослих, які підтримують Республіканську партію, були б задоволені кандидатурою Трампа. Зазначається, що у травні цей показник становив 75%.

61% опитаних був би задоволений Роном Десантісом. Інші кандидати мають нижчі показники. Зокрема, Ніккі Хейлі – 48%, Вівек Рамасвамі – 44%, Кріс Крісті (який зняв свою кандидатуру в середу) – 23%, Аса Хатчінсон – 17%.

Праймеріз – це перший етап дворівневої системи голосування, де від політичної партії обирають єдиного кандидата для участі в основних виборах.