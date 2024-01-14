Генштаб ЗС України: Авіація і ракетники Сил оборони минулої доби завдали ударів по семи районах із живою силою і технікою окупантів

Авіація Сил оборони минулої доби завдала ударів по 4 районах із живою силою і технікою російських окупантів, ракетні війська - по 3, також знищено один засіб ППО і два склади з боєприпасами, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України про обстановку станом на 18:00 неділі.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59", - ідеться в повідомленні Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

Як повідомляється, підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, один засіб ППО і два склади боєприпасів армії РФ.