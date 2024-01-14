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19:15 14.01.2024

Лубінець закликав міжнародну спільноту терміново консолідувати зусилля для повернення в Україну депортованих у РФ українців

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Лубінець закликав міжнародну спільноту терміново консолідувати зусилля для повернення в Україну депортованих у РФ українців

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час четвертої зустрічі радників з реалізації Формули миру в Давосі закликав міжнародну спільноту до негайної консолідації зусиль із повернення в Україну депортованих до РФ українців.

"Закликав країни світу долучитися до термінового вирішення питання повернення всіх українців додому. Наше завдання - повернути всіх! Тому міжнародна спільнота має негайно консолідувати свої зусилля в цьому напрямі!", - сказано в його телеграм-каналі.

За його словами, наразі "вдома 517 дітей, 2828 дорослих, серед яких лише 150 цивільних".

"Окремо порушили питання щодо повернення українських військовополонених й жахливого порушення норм МГП щодо них: нелюдських умов утримання, тортур, страт", - зазначив Лубінець.

Омбудсмен повідомив також, що на панелі "Гуманітарний напрям Української Формули миру: боротьба за повернення жертв насильницького переміщення, включно з депортованими дітьми та військовополоненими" в Давосі виступили представники Канади, Норвегії, Саудівської Аравії, Катару, Ватикану.

Загалом, за його словами, учасниками зустрічі стала 81 країна та міжнародна організація. Зокрема, країни Європи, Азії, Африки, Південної та Північної Америки, Океанії.

"Наші партнери почули голоси українських дітей, яких ми повернули додому, родичів цивільних громадян, викрадених і незаконно утримуваних РФ", - наголосив український омбудсмен.

"Робота в Давосі - це важливий крок для повернення наших людей додому та допомоги Україні. Ми очікуємо і працюємо для результатів", - підсумував Лубінець, подякувавши швейцарській стороні за організацію зустрічі та підтримку України.

 

 

 

Теги: #рф #українці #повернення #лубінець

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