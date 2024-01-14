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15:15 14.01.2024

На Закарпатті за добу зафіксовано 12 випадків порушення кордону - Держприкордонслужба

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На Закарпатті за добу зафіксовано 12 випадків порушення кордону - Держприкордонслужба

12 випадків порушення державного кордону протягом минулої доби зафіксовано прикордонниками в Закарпатській області, повідомляється в телеграм-каналі Державної прикордонної служби України в неділю.

"Двоє чоловіків, мешканці Закарпаття та Київщини, обрали для досягнення мети - потрапити до Румунії - гірську ділянку. Ще один українець готувався долати Тису, про що свідчили гермомішок зі змінним одягом, особистими речами та документами, до того ж одягнений він був у гідрокостюм. Решту правопорушників прикордонники зупинили поблизу кордону з Угорщиною", - йдеться в повідомленні.

У прикордонному відомстві розповіли, що стосовно всіх затриманих уже складено протоколи про адміністративні правопорушення, справи розгляне суд.

У повідомленні прикордонної служби не зазначено, але у ЗМІ більшість випадків нелегального перетину кордону чоловіками пов'язують із наміром уникнути можливої мобілізації.

 

Теги: #порушники #держприкордонслужба

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