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13:25 14.01.2024

Окупанти оголосили дезертирами та звинуватили у шпигунстві сербських найманців, які воювали під Бахмутом - ISW

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Окупанти оголосили дезертирами та звинуватили у шпигунстві сербських найманців, які воювали під Бахмутом - ISW

Сербських найманців, які воювали у складі російських окупаційних військ у Донецькій області, оголосили дезертирами і військовими злочинцями після того, як вони відмовилися брати участь у бойових діях без достатнього озброєння, йдеться в огляді американського Інституту вивчення війни (ISW) за 13 січня.

"Сербський снайпер Деян Берич (також відомий як "Дека"), який воював в Україні з часу першого вторгнення Росії 2014 року, займається вербуванням російських найманців у Сербії та став членом передвиборчої команди Путіна, опублікував у січні відеозвернення, у якому звинуватив командирів російського 119-го гвардійського повітрянодесантного полку (ПДВ) у жорстокому поводженні із сербськими найманцями із загону "Вовки", - ідеться в повідомленні.

За даними аналітиків, підрозділи 119 гвардійського полку ВДВ російських окупантів діють на південному фланзі Бахмута Донецької області в районі Кліщівки.

"Берич стверджував, що командири 119 полку ВДВ змусили сербських найманців провести штурм без достатнього озброєння, що спонукало весь загін відмовитися від продовження атак і вимагати переведення до прилеглих чеченських підрозділів спецпризначенців "Ахмат". Берич заявив, що російські військові і поліцейські оголосили сербських найманців дезертирами і військовими злочинцями, роззброїли їх, виштовхнули з окопів і змусили зізнатися в тому, що вони шпигуни", - розповіли в ISW.

Аналітики Інституту з посиланням на власні джерела вказують, що звернення Берича є прямою ознакою того, що між російськими силовиками в найближчому оточенні глави РФ Володимира Путіна вибухнула "кланова війна".

Теги: #війна #isw

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