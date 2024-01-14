Події

10:58 14.01.2024

Американський місячний апарат Peregrine згорить у щільних шарах атмосфери Землі - компанія-розробник

2 хв читати
Американський місячний апарат Peregrine згорить у щільних шарах атмосфери Землі - компанія-розробник

Американський місячний посадковий модуль Peregrine прямує до Землі і згорить у щільних шарах її атмосфери, повідомила компанія-розробник Astrobotic Technology.

"Згідно з нашими останніми оцінками, апарат перебуває на шляху до Землі, де, найімовірніше, згорить у її атмосфері", - йдеться в повідомленні, опублікованому в суботу компанією.

У повідомленні наголошується, що витік палива з баків сповільнився досить сильно, і фахівці більше не вважають його уповільнення основним пріоритетом.

Peregrine було запущено на орбіту в понеділок за допомогою ракети-носія важкого класу Vulcan компанії United Launch Alliance (ULA). Того самого дня компанія повідомила про відмову рухової системи і загрозу зриву примісячення, запланованого на 23 лютого.

У вівторок в Astrobotic Technology заявили, що місячний апарат припинить свою роботу через 40 годин.

Передбачається, що клапан між баками з гелієм і окислювачем не вдалося герметично закрити під час увімкнення рухової установки апарата після виведення його на орбіту Землі. "Це призвело до викиду гелію під високим тиском, що спричинило різке підвищення тиску в баку окислювача і згодом призвело до розриву цього бака", - зазначили в компанії.

Як раніше повідомляла компанія, інженери продовжують працювати над рішеннями, які дали б змогу продовжити функціонування модуля. У компанії висловили сподівання, що Peregrine зможе прожити набагато довше, ніж дають нинішні оцінки.

Фахівці компанії вважають, що витік міг сповільнитися через падіння тиску в баках, однак розглядаються й інші варіанти.

Після відмови рухової установки орієнтацію сонячної панелі на Сонце для підзарядки батареї апарата з метою забезпечення його функціонування підтримували за допомогою бічних двигунів маневрування.

Peregrine мав стати першим комерційним посадковим модулем і першим американським посадковим модулем, який здійснив би посадку на Місяць більше ніж за 50 років. Однак місія апарата тепер фактично приречена.

Теги: #сша #космос

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:25 14.01.2024
Лідери Конгресу США погодили законопроєкт про тимчасове фінансування

Лідери Конгресу США погодили законопроєкт про тимчасове фінансування

01:38 14.01.2024
Міністр оборони США Ллойд Остін залишається в лікарні

Міністр оборони США Ллойд Остін залишається в лікарні

05:49 13.01.2024
США завдали нових ударів по базах хуситів у Ємені

США завдали нових ударів по базах хуситів у Ємені

21:04 12.01.2024
Зеленський після зустрічі з Пріцкер: Цей візит є потужним сигналом міцної підтримки України

Зеленський після зустрічі з Пріцкер: Цей візит є потужним сигналом міцної підтримки України

20:08 12.01.2024
Зеленський очікує рішення Конгресу США про подальшу підтримку України

Зеленський очікує рішення Конгресу США про подальшу підтримку України

19:55 12.01.2024
США та Україна провели дві зустрічі щодо зобов'язань у сфері безпеки - посол

США та Україна провели дві зустрічі щодо зобов'язань у сфері безпеки - посол

19:07 12.01.2024
Пріцкер: Американський приватний сектор зацікавлений у роботі з Україною, для інвестицій важливо викорінити корупцію

Пріцкер: Американський приватний сектор зацікавлений у роботі з Україною, для інвестицій важливо викорінити корупцію

17:25 12.01.2024
Зеленський про можливість отримання допомоги США: Дивлюся на це з більшим позитивом, ніж у грудні

Зеленський про можливість отримання допомоги США: Дивлюся на це з більшим позитивом, ніж у грудні

08:45 12.01.2024
Понад сотню високоточних боєприпасів випустили ВПС США та їхні союзники по 16 цілях хуситів у Ємені

Понад сотню високоточних боєприпасів випустили ВПС США та їхні союзники по 16 цілях хуситів у Ємені

03:41 12.01.2024
Microsoft обійшла по капіталізації Apple вперше з 2021р.

Microsoft обійшла по капіталізації Apple вперше з 2021р.

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ВЕФ у Давосі починає роботу з українського питання

Тарнавський: ворог втратив 437 осіб і 60 одиниць військової техніки за добу

Залужний кілька днів працював у зонах відповідальності угруповань військ "Таврія" і "Одеса"

У Чорному та Азовському морях 12 ворожих кораблів, серед них носій "Калібрів"

Сили оборони за добу ліквідували 840 окупантів

ОСТАННЄ

Петиція до Кабміну із закликом передати Миколаївський костел у Києві громаді РКЦ набрала 25 тис. голосів

ВЕФ у Давосі починає роботу з українського питання

Німеччина відправляє свій фрегат у Червоне море - ЗМІ

Контузій та травм дістали четверо пожежників у Станіславі Херсонської області після атаки ворожого дрона - ОВА

Тарнавський: ворог втратив 437 осіб і 60 одиниць військової техніки за добу

Окупанти 17 разів обстріляли Донецьку область, 2 людини дістали поранення - голова ОВА

Залужний кілька днів працював у зонах відповідальності угруповань військ "Таврія" і "Одеса"

Унаслідок ворожих обстрілів Харківщини за добу є руйнування, без постраждалих

Війська РФ за минулу добу обстріляли 20 прифронтових громад Запорізької області, є руйнування

Окупанти за минулу добу здійснили 103 обстріли Херсонської області, 6 осіб дістали поранення - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА