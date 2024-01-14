Американський місячний апарат Peregrine згорить у щільних шарах атмосфери Землі - компанія-розробник

Американський місячний посадковий модуль Peregrine прямує до Землі і згорить у щільних шарах її атмосфери, повідомила компанія-розробник Astrobotic Technology.

"Згідно з нашими останніми оцінками, апарат перебуває на шляху до Землі, де, найімовірніше, згорить у її атмосфері", - йдеться в повідомленні, опублікованому в суботу компанією.

У повідомленні наголошується, що витік палива з баків сповільнився досить сильно, і фахівці більше не вважають його уповільнення основним пріоритетом.

Peregrine було запущено на орбіту в понеділок за допомогою ракети-носія важкого класу Vulcan компанії United Launch Alliance (ULA). Того самого дня компанія повідомила про відмову рухової системи і загрозу зриву примісячення, запланованого на 23 лютого.

У вівторок в Astrobotic Technology заявили, що місячний апарат припинить свою роботу через 40 годин.

Передбачається, що клапан між баками з гелієм і окислювачем не вдалося герметично закрити під час увімкнення рухової установки апарата після виведення його на орбіту Землі. "Це призвело до викиду гелію під високим тиском, що спричинило різке підвищення тиску в баку окислювача і згодом призвело до розриву цього бака", - зазначили в компанії.

Як раніше повідомляла компанія, інженери продовжують працювати над рішеннями, які дали б змогу продовжити функціонування модуля. У компанії висловили сподівання, що Peregrine зможе прожити набагато довше, ніж дають нинішні оцінки.

Фахівці компанії вважають, що витік міг сповільнитися через падіння тиску в баках, однак розглядаються й інші варіанти.

Після відмови рухової установки орієнтацію сонячної панелі на Сонце для підзарядки батареї апарата з метою забезпечення його функціонування підтримували за допомогою бічних двигунів маневрування.

Peregrine мав стати першим комерційним посадковим модулем і першим американським посадковим модулем, який здійснив би посадку на Місяць більше ніж за 50 років. Однак місія апарата тепер фактично приречена.