Окупанти 17 разів обстріляли Донецьку область, 2 людини дістали поранення - голова ОВА

За минулу добу російські окупанти 17 разів обстріляли населені пункти Донецької області, двоє людей дістали поранень, повідомляє голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у неділю.

"У Покровському районі двоє людей дістали поранень в Авдіївці та Очеретиному. Пошкоджено 2 приватні будинки в Красногорівці. Курахівська громада 7 разів потрапила під обстріл - у зоні ураження промзона Курахового, Дальнє та Берестки. Мирноград зазнав ракетного удару - пошкоджено готель і 3 будинки", - повідомив очільник ОВА в телеграм-каналі.

У Костянтинівській громаді обстріляні Миколаївка, Подільське, Олександро-Шультине, Неліпівка, Молочарка і Предтечине. У Лиманській громаді пошкоджено 2 будинки у Колодязях, нежитлове приміщення у Дробишевому і гараж в Лимані.

Філашкін інформує, що в Торецькій громаді Бахмутського району пошкоджено 4 будинки: 3 у Нью-Йорку та 1 у Торецьку, а також пошкоджено будинок у Сіверську.