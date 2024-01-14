Унаслідок ворожих обстрілів Харківщини за добу є руйнування, без постраждалих

У ніч на неділю російські окупаційні війська завдали авіаудару по Вовчанську, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні близько 1:30 окупанти завдали ударів КАБами по м. Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено підприємства: два ангари та тік. Інформація про постраждалих не надходила. Унаслідок обстрілів були перебої з електропостачанням, живлення відновили", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що напередодні внаслідок обстрілу КАБами Веселого було пошкоджено приватний будинок, унаслідок ворожого обстрілу Івашків - пошкоджено 3 житлові будинки, автомобілі та господарські споруди. Постраждалих серед мирного населення не зафіксовано.