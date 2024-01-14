Окупанти за минулу добу здійснили 103 обстріли Херсонської області, інформував голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у неділю вранці.

"Минулої доби противник здійснив 103 обстріли, випустивши 406 снарядів із мінометів, артилерії, РСЗВ, танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 28 снарядів", - написав він у своєму телеграм-каналі.

За даними ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, припортову інфраструктуру.