Маргрете II залишає свій пост, Данія очікує на нового короля

Королева Маргрете II, монарх Данії, яка правила найдовше, повинна передати трон своєму первістку Фредеріку в неділю, і десятки тисяч данців, як очікується, зберуться на вулицях Копенгагена, щоб стати свідками історичної спадкоємності, повідомляє в неділю Reuters.

Напередодні Нового року Маргрете приголомшила майже шестимільйонну націю, оголосивши про своє рішення зректися престолу після 52 років правління, ставши першим за майже 900 років данським монархом, який відмовився від престолу.

Очікується, що в Копенгаген з'їдуться люди з усієї Данії, що свідчить про величезну популярність монархії.

"Королівська сім'я - це все, що є в Данії. Це казки і традиції", - сказала 59-річна Анна Каріна Лаурсен, натякаючи на відомого в країні казкаря Ганса Крістіана Андерсена.

55-річний кронпринц і його 51-річна дружина австралійського походження Марія, яка стане королевою, мають покинути королівський палац о 12:35 (14:35 за Києвом) на "Роллс-ройсі" 1958 року. 83-річна Маргрета піде за ними на кінному екіпажі кількома хвилинами пізніше, щоб здійснити свою останню поїздку як монарх вулицями столиці.

Коронації, як у Великій Британії, не буде, але сама церемонія престолонаслідування відбудеться приблизно о 13:00 (15:00 за Києвом), коли Маргрета підпише заяву про зречення від престолу.

Це відбудеться під час засідання Державної ради в парламенті. У ньому візьмуть участь уряд, Фредерік і його 18-річний старший син Крістіан, який стане новим спадкоємцем престолу.

Приблизно за годину прем'єр-міністр Метте Фредеріксен проголосить нового короля на балконі парламенту, а Фредерік виголосить коротку промову, після чого новий король і його дружина вирушать на кареті до палацу.

Комплекс Амалієнборг, побудований у 1750-х роках, розташований у центрі Копенгагена і складається з чотирьох палаців, побудованих навколо восьмикутного внутрішнього двору. Він є домівкою як для королеви, що йде, так і для нового царюючого подружжя.

У готелі оператора Scandic, розташованому за рогом від королівського палацу, всі номери було розпродано вже за дві години після того, як Маргрете оголосила про своє зречення від престолу, і цими вихідними було заброньовано на 50% більше номерів, ніж зазвичай у середині січня, повідомив Reuters комерційний директор Клаус Йогансен.

Маргрете, яка в минулому заявляла, що залишиться на троні довічно, не назвала точної причини свого рішення піти у відставку, але сказала, що серйозна операція на спині, яку вона перенесла в лютому минулого року, змусила її замислитися про своє майбутнє.

"Можливо, вона вважає, що принц Фредерік готовий взяти на себе відповідальність", - сказав Ларс Ховбакке Соренсен, історик і доцент Університетського коледжу Абсалона в Данії.

"Йому 55 років, і, можливо, королева хотіла уникнути ситуації, коли у вас буде дуже, дуже старий король, як це було з принцом Чарльзом". Британському королю було 73 роки, коли він зійшов на трон після смерті своєї матері королеви Єлизавети у вересні 2022 року у віці 96 років.

Нове данське королівське подружжя посяде трон у період величезної суспільної підтримки та ентузіазму щодо монархії. Останнє опитування, проведене після того, як королева оголосила про своє зречення від престолу, засвідчило, що 82 % данців очікують, що Фредерік буде добре або дуже добре справлятися зі своєю новою роллю, а 86 % сказали те ж саме про Марію.