Кількість жертв зсуву ґрунту в Колумбії збільшилася до 34 осіб

У суботу намагалися знайти тих, хто вижив після сходження зсуву ґрунту, спричиненого проливними дощами на північному заході Колумбії. Загинули щонайменше 34 людини і десятки дістали поранення, повідомляє в суботу Reuters.

Зсув ґрунту, що зійшов у п'ятницю в другій половині дня, змістився на жваве шосе, що з'єднує міста Кібдо і Медельїн у тихоокеанській провінції Чоко, йдеться в заяві влади.

Рятувальників і кінологів з усієї Колумбії направили на місце події для пошуку постраждалих, додається в заяві. Бруд повністю поглинув кілька автомобілів на дорозі.

"Ми пережили дуже сумні вихідні для Чоко, наші люди відчувають біль жертв", - йдеться в заяві губернатора Чоко Нубії Кордоба Курі.

На знімках у соціальних мережах зафіксовано момент, коли великий шматок землі відірвався від гори і впав на кілька автомобілів, які рухалися затопленою дорогою внизу.