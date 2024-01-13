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20:38 13.01.2024

Угода між Україною та Великою Британією у сфері безпеки визначає довгостроковий характер військової допомоги

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Угода між Україною та Великою Британією у сфері безпеки визначає довгостроковий характер військової допомоги

Угода у сфері безпеки, підписана президентам України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, визначає довгостроковий характер військової допомоги, реформу в оборонній сфері, підготовку України до членства в НАТО, а також співробітництво у сфері оборонних індустрій, заявив міністр оборони України Рустем Умєров в ефірі телеканалу "Рада" в суботу.

"Підписання цих двосторонніх угод у сфері безпеки - це величезний результат президента України, він особисто вів ці переговори з Великою Британією", - сказав міністр. "Це такий достроковий договір або достроковий характер військової допомоги протягом десяти років".

"У цьому договорі також буде і підтримка в проведенні реформи в оборонній сфері, і також Велика Британія допомагатиме нам у вступі до НАТО. По-друге, ця угода є практичним результатом цих декларацій, які були на саміті НАТО у Вільнюсі в липні 23-го року. По-третє, Велика Британія допомагатиме нам і далі використовувати економічні активи Росії, тобто заморожуватиме ці економічні активи Росії, які знаходяться на території Великої Британії. І, мабуть, врешті-решт ця співпраця є посиленням такого комплексного розвитку всіх наших оборонних спроможностей. Тобто ми в цій угоді будемо співпрацювати і в сфері оборонних індустрій", - сказав Рустем Умєров.

На запитання про те, які унікальні положення відображені в цій угоді, Умєров відповів, що головною особливістю є передбачені інтенсивні консультації в різних форматах.

"У цій угоді... зазначено, що ці інтенсивні консультації відбуватимуться практично 3-4 консультації на тиждень. І формат консультацій буде комбінований, як онлайн, так і візити делегацій в Україну. І ми будемо постійно на зв'язку і будемо ухвалювати рішення на місці", - зазначив міністр.

Міністр оборони прокоментував деталі військової підтримки Великої Британії, відображені в угоді.

"Британія вже взяла участь у коаліції з морської безпеки, в артилерійській коаліції, і також у коаліції протиповітряної оборони і протиракетної оборони... це така угода, яка має комплексний характер допомоги, яку вони вже проводять, це підготовка військових та інструкторів. І вони хочуть і надалі продовжувати підтримку наших захисників і захисниць", - заявив міністр.

Так само Умєров сказав, у чому, на його думку, ключова відмінність підписаної угоди від Будапештського меморандуму.

"Це чітко визначені цілі. Ми тут говоримо про звільнення території до кордонів 91-го року і застосування саме Формули миру, запропоновані президентом України. І, по-друге, кожна сторона угоди має право ініціювати проведення консультацій... Тобто, в цьому випадку ми не повторимо цей Будапештський меморандум", - сказав міністр.

Так само міністр вважає, що ця угода може стати основою для підписання подібних угод з іншими країнами "Великої сімки".

"Уже працюємо з країнами G7 і будемо також працювати з іншими державами. Звичайно, ці переговори з кожною країною матимуть... Кожна країна має свої специфіки та особливості, але той шлях, який ми вже пройшли з Великою Британією, дасть нам можливість більш ефективно працювати з іншими партнерами", - резюмував міністр.

 

 

Теги: #умеров #безпека #британія #угода

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