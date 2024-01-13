Події

19:16 13.01.2024

Ворог завдав 32 ракетних і 65 авіаударів, здійснив 42 обстріли з РСЗВ

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Ворог завдав 32 ракетних і 65 авіаударів, здійснив 42 обстріли з РСЗВ

Протягом доби ворог завдав 32 ракетних і 65 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні, опублікованому в суботу ввечері.

Також противник завдав авіаційних ударів поблизу Вовчанська, Веселого, Піщаного, Іванівки Харківської області, Невського, Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області, Сіверська, Богданівки, Очеретиного, Водяного Донецької області, Новоандріївки Запорізької області, Червоного Маяка, Зміївки Херсонської області.

Ворожим артилерійським і мінометним обстрілам піддалися понад 119 населених пунктів у Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та місто Херсон.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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