Глава МЗС Франції: ми налаштовані спільно посилювати можливості України виготовляти системи озброєння

Франція налаштована спільно посилювати можливості України виготовляти системи озброєння на українській території, заявив новопризначений міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне, який прибув до Києва.

"Ми налаштовані спільно посилювати можливості України виготовляти системи озброєння на своїй землі і готові приходити до вас на допомогу в цій сфері", - сказав він під час спільної заяви до преси з українським колегою Дмитром Кулебою в суботу.

Він також нагадав про візит міністра оборони Себастьяна Лекорню та французьких оборонних компаній в Україну.

"Ми продовжуватимемо намагатися полвпшувати юридичні рамки, щоб ця співпраця ще краще розвивалася", - додав Сежурне.

Міністр також зазначив, що знає про те, як Україна цінує французькі технології, що надходять для протистояння російській агресії.

"Ми бачимо, як РФ б'є по цивільних інфраструктурах і будинках всупереч усім положенням міжнародного права. Тільки вона відповідальна за цю ескалацію, яку ми рішуче засуджуємо. Згадуючи основоположні принципи Статуту ООН, хочу запевнити, що Франція стоятиме пліч-о-пліч з Україною стільки, скільки потрібно. Цей настрій незмінний", - запевнив він.