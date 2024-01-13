Україна є і залишатиметься пріоритетом Франції - глава МЗС

Новопризначений міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне, який прибув до Києва, запевнив у продовженні підтримки України французькою стороною, незважаючи на збільшення кількості криз у світі.

"Попри збільшення кількості криз у світі, Україна є і залишатиметься одним із пріоритетів Франції. Це один із основних меседжів, який ми посилаємо вам. Україна відстоює сьогодні головні й фундаментальні цінності та принципи міжнародного права, цінності безпеки Європи, французів", - сказав він під час спільної заяви до преси з українським колегою Дмитром Кулебою в суботу.

Сежурне наголосив, що вже майже два роки триває військова агресія РФ "з жахливими наслідками для України і Європи, і світу".

"Росія сподівається, що Україна та її союзники втомляться швидше, ніж вона. Але запевняємо у відповідь, що готові й надалі підтримувати спротив, який чинить Україна агресору", - заявив міністр.

Він також вшанував пам'ять українських солдатів та їхніх сімей.