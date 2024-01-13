У Києві та більшості областей оголошено ракетну загрозу - Повітряні сили ЗСУ

У Києві та кількох областях оголошено ракетну загрозу, повідомляють Повітряні сили ЗС України в суботу вранці.

"Ракетна небезпека - Київська, Вінницька, Житомирська, Чернігівська, Полтавська, Черкаська, Кіровоградська та Хмельницька області!" - сказано в Телеграм-каналі ПС ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що "здійснено пуски ракет типу Х-101/555/55 з 6Ту-95МС. Розрахунковий час входження ракет у повітряний простір України 06.00 - 07.00".

Також ПС ЗСУ попереджали про пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС (з Каспію).