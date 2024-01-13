ВПК Болгарії працює цілодобово без вихідних, значна частина продукції йде в Україну

Болгарія постачає Україні озброєння радянських часів, яке перебуває в робочому стані, і його експлуатація не вимагає додаткового навчання військових, крім того, налагоджено цілодобове виробництво боєприпасів, повідомив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев в інтерв'ю Голосу Америки.

"Що більш важливо, так це виробництво боєприпасів, стрілецької зброї та легких озброєнь у Болгарії... Це та галузь виробництва, на якій Болгарія спеціалізувалася в радянські часи, і ця спеціалізація зберігається протягом багатьох років. Оборонна індустрія працює цілодобово без вихідних, і значна частина цієї продукції йде в Україну, безпосередньо або через третіх осіб", - сказав Тагарєв.

За його словами, Болгарія планує продовжувати виробництво боєприпасів за радянськими стандартами, але також поступово впроваджує стандарти НАТО - і те, і інше озброєння користується високим попитом у ЗСУ.

Болгарія також надає Києву інші види допомоги, зокрема підготовку військового персоналу та його навчання іноземним мовам, ідеться в публікації.

"На прохання України ми взяли зобов'язання готувати по одній піхотній роті за раз, але це може означати кілька рот на рік. Ми цілком можемо це зробити, і ми також запропонували Україні навчати, наприклад, військових лікарів", - наголосив міністр.

"Я вважаю, що Україна може перемогти... Вона може відновити свою територіальну цілісність за умови постійної підтримки з боку демократичних країн, включно з політичною, фінансовою і не в останню чергу військовою підтримкою", - цитує Тагарева Голос Америки.