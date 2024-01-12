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21:01 12.01.2024

Україні потрібно більше штурмовиків для ведення бойових дій

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Україні потрібно більше штурмовиків для ведення бойових дій

Україні потрібно більше військових літаків для ведення бойових дій, таких як американські штурмовики A-10 для підтримки піхоти і літаки, здатні запускати крилаті ракети великої дальності, заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю Reuters.

"Я б говорив про A-10 як про один із варіантів, якщо їх нам дадуть... Це не нова машина, але надійна, що зарекомендувала себе в багатьох війнах, має широкий спектр озброєнь для знищення наземних цілей на допомогу піхоті", - сказав Сирський.

Він зазначив, що A-10 нададуть вирішальну підтримку наземним військам, які спробують захопити ініціативу.

"Він призначений для знищення наземних цілей: танків, артилерії... усього, що протистоїть піхоті", - сказав командувач.

Сирський додав, що ударні вертольоти, як-от AH-64 Apache і AH-1 Super Cobra, а також UH-60 Black Hawk, також можуть зіграти важливу роль.

Він зазначив, що російські війська знову перейшли в наступ на деяких напрямках на сході України, і безперервно атакують на кількох ділянках фронту, а українські сили проводять невеликі контратаки.

"Це активна оборона, коли ми не просто сидимо в обороні, а постійно контратакуємо, а на деяких напрямках переходимо в наступ. І ворог це знає", - сказав Сирський.

Крім закликів до збільшення кількості літаків, Україна попросила союзників прискорити постачання артилерійських боєприпасів, на брак яких скаржаться деякі підрозділи.

У той час як безпілотники дедалі більше впливають на поле бою, артилерія є основою для обох армій, і Україні доводиться балансувати використання снарядів різного калібру залежно від наявних запасів.

"Ми набули досвіду в цій справі і пристосовуємося до наших повсякденних реалій", - розповів Сирський.

Відповідаючи на запитання, чи може статися перелом у війні на користь України, він сказав: "Я думаю, що шанси є завжди. Потрібно тільки знайти їх і використати".

Він додав, що "неможливо", щоб Росія побудувала надійну оборону скрізь, і що завжди є слабкі місця через ландшафт та інші чинники.

 

Теги: #армія #літаки #потреба

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