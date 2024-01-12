Події

18:52 12.01.2024

Ворог вдарив ракетою по Дніпровському району, без жертв і постраждалих - голова Дніпропетровської ОВА

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У п'ятницю росіяни завдали ракетного удару по Дніпровському району Дніпропетровської області, загиблих і постраждалих немає, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Ворог вдарив ракетою по Дніпровському району. Без загиблих та постраждалих. Гучно було й на Синельниківщині. Там пошкоджене сільськогосподарське підприємство. Люди цілі", - написав Лисак у телеграм-каналі в п'ятницю ввечері.

За день противник також тричі обстріляв з артилерії Нікополь, унаслідок у місті пошкоджено комунальне підприємство, жертв немає.

Теги: #ракета #дніпропетровська_область

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