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16:36 12.01.2024

На посаду посла України у Великій Британії розглядають кілька кандидатур - Зеленський

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На посаду посла України у Великій Британії розглядають кілька кандидатур - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі розглядають кілька кандидатів на посаду українського посла у Великій Британії.

"Що стосується наших відносин із Великою Британією: вони дуже потужні. Дуже важливо, щоб кожен із посадовців, із дипломатів, які опікуються нашими відносинами з Великою Британією, був на найвищому рівні. Тому ми розглядаємо обережно кілька кандидатур", - заявив він на пресконференції з прем'єром Великої Британії в Києві в п'ятницю.

Водночас глава держави не назвав прізвищ кандидатів і не відповів, чи є серед них колишній міністр оборони Олексій Резніков.

За словами Зеленського, "щось ти будуєш дуже і дуже довго, і важливо потім усе це не втратити. Це важливе і чутливе питання".

 

Теги: #посол #кандидатури #велика_британія

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