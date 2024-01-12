Велика Британія надасть Україні військову допомогу на 2,5 млрд фунтів - Сунак

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про надання Україні військової допомоги на 2,5 млрд фунтів.

"Велика Британія сьогодні хоче оголосити про найбільший пакет оборонної допомоги Україні з початку війни в розмірі 2,5 млрд фунтів. Це означає більше безпеки, протитанкових засобів, ракет, сотні тисяч нових артилерійських снарядів, підготовка для тисяч українських військових", - сказав він у Києві після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Зокрема, за словами Сунака, 200 млн фунтів із цього оборонного пакета буде виділено на виробництво сотень тисяч нових дронів.

"Ми говоримо про дрони великого радіусу дії та морські дрони. Без деталей", - сказав прем'єр.

Відповідаючи на запитання, який радіус дії ракет, які Велика Британія надає Україні в складі нового пакета допомоги, Сунак нагадав, що торік саме Велика Британія стала першою країною, яка передала далекобійні Storm Shadow, і вони дали бажаний ефект.

"Президент України завжди мені говорив про системи великого радіусу дії... Я роблю все можливе, щоб реагувати й задовольняти ці потреби. Ми розуміємо, що цього року це буде ще актуальнішим з точки зору конфлікту", - заявив він.

Прем'єр-міністр Великої Британії також зазначив, що його країна розглядає потенціал довготривалої співпраці з Україною.

"З огляду на те, що Україна рухається в бік членства в НАТО, ми вважаємо дуже важливим допомогти вам у створенні оборонної промисловості в плані співробітництва у сфері безпеки, включно з виробництвом дронів", - резюмував він.