Події

15:53 12.01.2024

Спецпредставник США з економічного відновлення України Пріцкер і представники приватного бізнесу прибули до Києва

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До Києва прибула спецпредставник США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер і представники приватного бізнесу США - обговорюватимуть питання прискорення приватного інвестування в економіку України, повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Дуже тепло вітаємо в Києві Пенні Пріцкер та керівників приватного сектору США. Сьогодні ми проведемо зустрічі, присвячені прискоренню інвестицій американського бізнесу в Україну задля її відновлення", - написала вона в соціальній мережі Х у п'ятницю.

Теги: #київ #пріцкер

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