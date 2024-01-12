Спецпредставник США з економічного відновлення України Пріцкер і представники приватного бізнесу прибули до Києва

До Києва прибула спецпредставник США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер і представники приватного бізнесу США - обговорюватимуть питання прискорення приватного інвестування в економіку України, повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Дуже тепло вітаємо в Києві Пенні Пріцкер та керівників приватного сектору США. Сьогодні ми проведемо зустрічі, присвячені прискоренню інвестицій американського бізнесу в Україну задля її відновлення", - написала вона в соціальній мережі Х у п'ятницю.