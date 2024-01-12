Окупанти двічі обстріляли Нікополь із важкої артилерії

Російські окупаційні війська пізно ввечері двічі обстріляли Нікополь Дніпропетровської області з важкої артилерії, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Агресор двічі вдарив по Нікополю. Пізно ввечері обстріляв із важкої артилерії. Туди прилетіли півдесятка снарядів. Люди неушкоджені", - йдеться в його телеграм-каналі вранці в п'ятницю.

Водночас, за словами Лисака, вночі в Нікополі було тихо, як і загалом по області. Всюди обійшлося без ворожих атак.