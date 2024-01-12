Окупанти продовжують інтенсивні атаки на авдіївському та мар'їнському напрямках

Російські окупаційні війська продовжують інтенсивно атакувати позиції українських військовослужбовців на авдіївському та мар'їнському напрямках, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ станом на 7:00 п'ятниці.

Так, у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку минулої доби ЗСУ відбили 10 ворожих атак неподалік Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 17 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.

На мар'їнському напрямку українські військові продовжують стримувати окупантів біля Георгіївки, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 13 атак.

На лиманському напрямку українські захисники відбили 6 атак окупантів неподалік Макіївки Луганської області та на схід від Тернів Донецької області.

На запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника на захід від Вербового Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку українські захисники відбили 2 атаки ворога неподалік Синьківки Харківської області.

На бахмутському напрямку ЗСУ відбили атаку противника поблизу Кліщіївки Донецької області.

А в зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку українські захисники продовжують розширювати плацдарм. Та незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій.

Так, минулої доби противник здійснив 3 безуспішні штурмові дії на позиції сил оборони.