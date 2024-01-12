Події

00:13 12.01.2024

Держсекретар США Блінкен 15-17 січня відвідає Давос для участі у ВЕФ

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Держсекретар США Блінкен 15-17 січня відвідає Давос для участі у ВЕФ

Державний секретар США Ентоні Блінкен 15-17 січня візьме участь у Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі 2024 року, повідомив представник Держдепартаменту США Метью Міллер.

"Блінкен вирушить у Давос, Швейцарія, 15-17 січня, щоб узяти участь у Всесвітньому економічному форумі. Він наголосить на необхідності досягнення міцного миру і безпеки на Близькому Сході, нашій незмінній прихильності до України і нашій прихильності трансатлантичній безпеці", - написав Міллер у соцмережі Х у четвер увечері. 

Теги: #сша #давос #україна #блінкен

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