Держсекретар США Блінкен 15-17 січня відвідає Давос для участі у ВЕФ

Державний секретар США Ентоні Блінкен 15-17 січня візьме участь у Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі 2024 року, повідомив представник Держдепартаменту США Метью Міллер.

"Блінкен вирушить у Давос, Швейцарія, 15-17 січня, щоб узяти участь у Всесвітньому економічному форумі. Він наголосить на необхідності досягнення міцного миру і безпеки на Близькому Сході, нашій незмінній прихильності до України і нашій прихильності трансатлантичній безпеці", - написав Міллер у соцмережі Х у четвер увечері.