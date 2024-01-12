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00:11 12.01.2024

Кулеба привітав новопризначеного главу французького МЗС

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Кулеба привітав новопризначеного главу французького МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав новопризначеного главу французького МЗС Стефана Сежурне.

"Вітаємо Стефана Сежурне з призначенням у французьку дипломатію", - написав Кулеба в соцмережі Х.

За його словами, Сежурне за час своєї роботи в Європейському парламенті багато зробив для України та захисту свободи.

Він зазначив, що "з нетерпінням чекає спільної роботи в дусі солідарності для нашої спільної перемоги".

Також Кулеба подякував за роботу колишній главі французького МЗС Катрін Колонні.

"Я вдячний Катрін Колонні за все, чого вона домоглася на посаді міністра закордонних справ Франції. Важкі часи вимагають сильних лідерів і професіоналів. Ви очолювали французьку дипломатію, дорога Катрін. Я бажаю вам усього найкращого у ваших майбутніх починаннях", - додав Кулеба.

Як повідомлялося, Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель привітав новопризначеного міністра закордонних справ Франції Стефана Сежурне (Steph_Sejourne). 

Теги: #україна #мзс #франція #кулеба

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