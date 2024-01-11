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20:31 11.01.2024

Латвія поставить Україні вертольоти, артилерію, снаряди та ракети

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Латвія поставить Україні вертольоти, артилерію, снаряди та ракети

Латвія виділяє Україні новий пакет військової допомоги, повідомив у четвер журналістам президент республіки Едгарс Рінкевичс, який зустрівся в Ризькому замку з президентом України Володимиром Зеленським.

Новий пакет допомоги містить боєприпаси, гаубиці, 155-міліметрові артилерійські снаряди, протитанкову зброю, ракети протиповітряної оборони, міномети, всюдиходи, ручні гранати, гелікоптери, безпілотні літальні апарати, генератори, засоби зв'язку, індивідуальне зимове екіпірування і ракети, уточнив Рінкевичс.

Крім того, буде підписано міжурядову угоду між Латвією та Україною, яка спростить процес надання допомоги. Рінкевичс також заявив, що протягом наступних трьох років Латвія виділить 15 млн євро на програми реконструкції України, орієнтовані насамперед на Чернігівську область.

У Міноборони Латвії, зі свого боку, повідомили агентству ЛЕТА, що найближчим часом Україні поставлять вироблені в Латвії надлегкі літаки Tarragon. До пакета підтримки також увійдуть 155-міліметрові артилерійські снаряди, 120-міліметрові міномети, гармати, протиповітряна і протитанкова зброя, індивідуальне екіпірування військовослужбовців і транспортні засоби.

Згідно з узагальненими бюро прем'єр-міністра даними, з лютого 2022 року Латвія надала Україні різну підтримку розміром 596 млн євро. Республіка також реалізує програму навчання українських військових. У 2024 році на території Латвії планується навчити близько 3 тис. українських військових.

Теги: #україна #допомога #боєприпаси #латвія

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