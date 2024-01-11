Блінкен вважає атаки ХАМАС, "Хезболли" і хуситів перешкодою для створення Палестинської держави

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що бачить два варіанти для Близького Сходу: перший передбачає нормалізацію відносин арабських держав з Ізраїлем і роботу над створенням Палестинської держави, другий - продовження атак з боку налаштованих на боротьбу проти Ізраїлю угруповань, повідомляють західні ЗМІ в четвер.

"У наші попередні поїздки на Близький Схід відчувалося небажання обговорювати деякі питання майбутнього, пов'язані з довгостроковими стабільністю і безпекою на регіональній основі. Тепер же наші партнери сфокусовані саме на цих проблемах... Вони також готові здійснити кроки, щоб зробити щось, узяти на себе зобов'язання, необхідні як для майбутнього Гази, так і для довгострокового миру і безпеки в регіоні", - заявив Блінкен журналістам в аеропорту Каїра після зустрічі з президентом Єгипту Абделем Фаттахом ас-Сісі.

На думку держсекретаря, зараз для регіону є два шляхи: перший передбачає "інтеграцію Ізраїлю з гарантіями безпеки та зобов'язаннями від країн регіону і США, а також Палестинську державу - щонайменше шлях до її створення". Другий шлях - це продовження "тероризму, нігілізму, руйнувань з боку ХАМАС, хуситів, "Хезболли", яких підтримує Іран".

Блінкен висловив таку думку за підсумками свого турне Близьким Сходом, що проходило з 4 до 11 січня. Він зазначив, що всі країни регіону, які він відвідав, а також Греція, висловили готовність взяти участь у плануванні майбутнього регіону.

7 жовтня 2023 року угруповання ХАМАС здійснило напад на Ізраїль. У відповідь Ізраїль почав операцію проти ХАМАС. Ці події призвели до того, що низка угруповань на Близькому Сході активізувала атаки проти американських сил в Іраку та Сирії. Єменські заколотники-хусити, зі свого боку, стали обстрілювати судна в Червоному морі.