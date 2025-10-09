Трамп очікує звільнення утримуваних ХАМАС заручників на початку наступного тижня

Фото: https://edition.cnn.com

Президент США Дональд Трамп у четвер заявив, що ХАМАС має звільнити ізраїльських заручників у понеділок або вівторок.

"Ми домовилися про звільнення всіх заручників, що залишилися. Вони мають бути звільнені в понеділок або вівторок. Це складний процес", - сказав Трамп, виступаючи на засіданні уряду.

Він зазначив, що незабаром вирушить до Єгипту, де відбудеться офіційна церемонія підписання угоди щодо Сектора Гази.

Трамп також наголосив на важливості зусиль різних країн регіону, які сприяли досягненню домовленостей між Ізраїлем і ХАМАС. Також він зазначив, що ініціативу щодо вирішення кризи в Газі підтримує, зокрема, Іран.