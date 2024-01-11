Офіс генпрокурора має перші підтвердження використання РФ ракет із Північної Кореї - Костін

Офіс генерального прокурора отримав перші докази використання армією РФ ракет із Північної Кореї, повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін.

"Встановлення таких даних - це системна робота, яку проводять і прокурори, і слідчі-експерти. Результати попередньої науково-технічної експертизи підтверджують, що ракета, випущена 2 січня по центральній частині Харкова, - це ракета малої дальності, яка розроблена в Північній Кореї", - сказав Костін в ефірі "Суспільного" в четвер.

За його словами, аналогічних висновків дійшли і військові експерти міжвідомчої робочої групи при Офісі генерального прокурора, які також були на місці й узяли на аналіз частини ракети. "Наразі триває комплексна експертиза, яка має остаточно підтвердити цей факт", - сказав він.