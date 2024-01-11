ДБР повідомило про підозру в дезертирстві 15 ексохоронцям Януковича

Державне бюро розслідувань (ДБР) заочно повідомило про підозру в дезертирстві 15 охоронцям колишнього президента України Віктора Януковича.

"Працівники ДБР повідомили про підозру п’ятнадцяти колишнім працівникам УДО України. Ексохоронці Януковича підозрюються у самовільному залишенні місця служби з метою ухилитися від військової служби (дезертирстві)", - йдеться в повідомленні відомства в четвер.

У ДБР зазначають, що спільно зі співробітниками УДО вдалося встановити, що на той час керівництво Держохорони підробило документи про нібито звільнення цих охоронців перед їх втечею.

"21 лютого 2014 року Янукович разом зі своєю співмешканкою у супроводі охорони – військовослужбовців УДО України, вилетів на гелікоптері зі своєї резиденції "Межигір’я" до Харкова. Наступного дня він прибув до Донецька, звідки зробив спробу незаконно вилетіти до РФ", - зазначено в повідомленні.

Згідно з повідомленням ДБР, після блокування вильоту співробітниками Державної прикордонної служби Янукович і керівники його охорони вступили в злочинну змову з представниками силових відомств РФ для перетину державного кордону України.

"Для цього був розроблений та узгоджений план щодо переправлення президента-втікача та осіб з його близького оточення, у тому числі сина та співмешканки, а також охорони, спочатку на територію військового аеродрому РФ на території АР Крим. Надалі, перебуваючи на території військової частини ЧФ РФ в районі Севастополя, Янукович прийняв рішення остаточно залишити територію України", - зазначається в повідомленні.

У бюро уточнюють, що для забезпечення себе професійною охороною надалі Янукович "вирішив схилити військовослужбовців УДО України, які виконували військовий обов’язок про забезпечення його особистої безпеки, до дезертирства та виїзду з ним до Російської Федерації".

У результаті шістнадцять військовослужбовців УДО України виїхали морським судном, наданим РФ, до Росії, на місце своєї служби не повернулися.

За інформацією ДБР, більшість із співробітників УДО, які виїхали, набули громадянства країни-агресора.

За інформацією відомства, з метою приховати вчинене дезертирство було видано наказ від 23 лютого 2014 року про звільнення 15 цих співробітників УДО зі служби.

За матеріалами ДБР керівництвом УДО України у 2023 році призначено службову перевірку та встановлено, що співробітники УДО виїхали до РФ 24 лютого 2014 року у статусі військовослужбовців. Ці матеріали, як зазначає ДБР, використано як докази у справі дезертирства охоронців Януковича.

"Найближчим часом буде вирішуватися питання щодо звернення до слідчого судді з клопотаннями про обрання підозрюваним міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - інформують у ДБР.

У повідомленні нагадується, що обвинувальний акт щодо колишнього президента України у підбурюванні до дезертирства та заступника начальника УДО України - начальника Служби безпеки президента України у вчиненні дезертирства, а також незаконному переправленні осіб через державний кордон України, скеровано до суду за спеціальною процедурою (для заочного розгляду) у червні 2022 року.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора.