"Епіцентр" передав українським медикам 76 реанімобілів на 203 млн грн

Група компаній "Епіцентр" закупила і передала українським медикам 76 автомобілів швидкої допомоги на загальну суму 203 млн грн із початку благодійної ініціативи "Рятуємо життя", повідомила пресслужба групи.

Згідно з пресрелізом, нову партію з 11 машин направили до Харківської області і на запорізький напрямок.

"Бойові медики щодня забезпечують надання екстреної медичної допомоги та успішної евакуації поранених бійців. Передача таких авто – це не просто медична техніка, це надія на безпеку та захист. Кожен автомобіль, який вирушає до військових медиків, несе на собі наше спільне зобов’язання – врятувати якомога більше українців: воїнів, які на передовій і мирних жителів. Ми допомагали, допомагаємо і будемо допомагати. Це наш внесок у підтримку лікарів та їх надзвичайних зусиль для збереження життя людей", - повідомила співзасновниця ТОВ "Епіцентр К" Галина Герега.

Автомобілі швидкої медичної допомоги типу C обладнані апаратами штучної вентиляції легенів, електрокардіографами, дефібриляторами-моніторами, вакуумними шинами та матрацами, кріслами для евакуації та іншою реанімаційною апаратурою.

Як повідомлялося, "Епіцентр" у вересні 2022 року запустив благодійну акцію у своїй торговельній мережі для закупівлі машин швидкої допомоги, перераховуючи кошти з кожної покупки в торгових центрах мережі.

ТОВ "Епіцентр К" створено 2003 року, відкрило свій перший гіпермаркет у Києві в грудні того ж року. На сьогодні розвиває найбільшу в країні мережу торгових центрів "Епіцентр", яка є лідером ринку в сегменті роздрібної торгівлі товарами для дому та ремонту.

Входить до групи компаній "Епіцентр К", що розвиває також інтернет-магазин із маркетплейсом Epicentrk.ua, мережі гіпермаркетів "Нова лінія", спортивних товарів Intersport, 4F та The Athlete's foot (TAF), а також агрокомпанію "Епіцентр Агро", заводи з виробництва керамічної плитки та керамограніту Epicentr Ceramic Corporation і "Карпатська кераміка", деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода".

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну мережа "Епіцентр" об'єднувала понад 80 торгових центрів у всіх регіонах країни. Внаслідок артилерійських і ракетних обстрілів агресора низку ТЦ було суттєво пошкоджено, а чотири центри в Маріуполі, Херсоні, Чернігові та Бучі - дощенту знищено. На початок 2024 року в мережі працюють 72 торгові центри.

Незважаючи на суттєві втрати, компанія активно допомагає країні: виділила на допомогу українським військовим сотні млн грн і створила три гуманітарні штаби для забезпечення ЗСУ, ТрО і населення (у столиці, на заході та в центрі України). Загальна сума допомоги з початку повномасштабного вторгнення перевищує 2 млрд грн.

За даними Єдиного держреєстру юросіб і фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).