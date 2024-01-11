Події

15:14 11.01.2024

"Епіцентр" передав українським медикам 76 реанімобілів на 203 млн грн

2 хв читати
"Епіцентр" передав українським медикам 76 реанімобілів на 203 млн грн

Група компаній "Епіцентр" закупила і передала українським медикам 76 автомобілів швидкої допомоги на загальну суму 203 млн грн із початку благодійної ініціативи "Рятуємо життя", повідомила пресслужба групи.

Згідно з пресрелізом, нову партію з 11 машин направили до Харківської області і на запорізький напрямок.

"Бойові медики щодня забезпечують надання екстреної медичної допомоги та успішної евакуації поранених бійців. Передача таких авто – це не просто медична техніка, це надія на безпеку та захист. Кожен автомобіль, який вирушає до військових медиків, несе на собі наше спільне зобов’язання – врятувати якомога більше українців: воїнів, які на передовій і мирних жителів. Ми допомагали, допомагаємо і будемо допомагати. Це наш внесок у підтримку лікарів та їх надзвичайних зусиль для збереження життя людей", - повідомила співзасновниця ТОВ "Епіцентр К" Галина Герега.

Автомобілі швидкої медичної допомоги типу C обладнані апаратами штучної вентиляції легенів, електрокардіографами, дефібриляторами-моніторами, вакуумними шинами та матрацами, кріслами для евакуації та іншою реанімаційною апаратурою.

Як повідомлялося, "Епіцентр" у вересні 2022 року запустив благодійну акцію у своїй торговельній мережі для закупівлі машин швидкої допомоги, перераховуючи кошти з кожної покупки в торгових центрах мережі.

ТОВ "Епіцентр К" створено 2003 року, відкрило свій перший гіпермаркет у Києві в грудні того ж року. На сьогодні розвиває найбільшу в країні мережу торгових центрів "Епіцентр", яка є лідером ринку в сегменті роздрібної торгівлі товарами для дому та ремонту.

Входить до групи компаній "Епіцентр К", що розвиває також інтернет-магазин із маркетплейсом Epicentrk.ua, мережі гіпермаркетів "Нова лінія", спортивних товарів Intersport, 4F та The Athlete's foot (TAF), а також агрокомпанію "Епіцентр Агро", заводи з виробництва керамічної плитки та керамограніту Epicentr Ceramic Corporation і "Карпатська кераміка", деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода".

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну мережа "Епіцентр" об'єднувала понад 80 торгових центрів у всіх регіонах країни. Внаслідок артилерійських і ракетних обстрілів агресора низку ТЦ було суттєво пошкоджено, а чотири центри в Маріуполі, Херсоні, Чернігові та Бучі - дощенту знищено. На початок 2024 року в мережі працюють 72 торгові центри.

Незважаючи на суттєві втрати, компанія активно допомагає країні: виділила на допомогу українським військовим сотні млн грн і створила три гуманітарні штаби для забезпечення ЗСУ, ТрО і населення (у столиці, на заході та в центрі України). Загальна сума допомоги з початку повномасштабного вторгнення перевищує 2 млрд грн.

За даними Єдиного держреєстру юросіб і фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).

Теги: #реанiамобiлi #епіцентр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:47 28.12.2023
"Епіцентр" хоче подвоїти продаж у сегменті e-commerce, збільшивши частку інтернет-майданчиків до 20%

"Епіцентр" хоче подвоїти продаж у сегменті e-commerce, збільшивши частку інтернет-майданчиків до 20%

07:35 19.12.2023
"Епіцентр" закупить медичне обладнання на 10 млн грн для лікарні в Хмельницькій області

"Епіцентр" закупить медичне обладнання на 10 млн грн для лікарні в Хмельницькій області

12:56 06.12.2023
"Епіцентр" відзначає 20-річчя, планує зростання роздробу в 7 разів у наступний такий самий період і розширення в інших бізнесах

"Епіцентр" відзначає 20-річчя, планує зростання роздробу в 7 разів у наступний такий самий період і розширення в інших бізнесах

12:36 06.12.2023
Співзасновниця "Епіцентру" Галина Герега стала непрямим власником 51,3% Intersport Polska

Співзасновниця "Епіцентру" Галина Герега стала непрямим власником 51,3% Intersport Polska

13:18 04.12.2023
Попит на новорічні товари в листопаді 2023 р. зріс удвічі - "Епіцентр"

Попит на новорічні товари в листопаді 2023 р. зріс удвічі - "Епіцентр"

11:16 01.12.2023
"Епіцентр" запускає перший магазин меблів середньої та преміальної ціни

"Епіцентр" запускає перший магазин меблів середньої та преміальної ціни

15:17 22.11.2023
Товарообіг мережі "Епіцентр" у перші дні "чорної п'ятниці" зріс на третину

Товарообіг мережі "Епіцентр" у перші дні "чорної п'ятниці" зріс на третину

12:30 15.11.2023
"Епіцентр" запускає нову послугу "бізнес під ключ"

"Епіцентр" запускає нову послугу "бізнес під ключ"

16:34 01.11.2023
Епіцентр буде оплачувати перероблення батарейок з 1000 шкіл та під’їздів України. ЯК ВЗЯТИ УЧАСТЬ

Епіцентр буде оплачувати перероблення батарейок з 1000 шкіл та під’їздів України. ЯК ВЗЯТИ УЧАСТЬ

12:33 31.10.2023
"Епіцентр" відкриє власний ТРЦ під Києвом навесні 2024 року

"Епіцентр" відкриє власний ТРЦ під Києвом навесні 2024 року

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський запросив Естонію до співпраці у сфері спільних оборонних виробництв

Кулеба і Єрмак 29 січня проведуть зустріч із Сіярто в Ужгороді - МЗС

Зеленський про 1 млн європейських снарядів для України: Дуже хотілося б отримати повний пакет і бачити контракти

Чоловіки мобілізаційного віку мають бути в Україні - Зеленський

Законопроєкт про мобілізацію Рада повертає в Кабмін - Арахамія

ОСТАННЄ

Кулеба і глава МЗС Естонії домовилися про кроки щодо просування зусиль у питаннях виробництва дронів і використання заморожених активів РФ

Зеленський запросив Естонію до співпраці у сфері спільних оборонних виробництв

Кулеба і Єрмак 29 січня проведуть зустріч із Сіярто в Ужгороді - МЗС

Зеленський про 1 млн європейських снарядів для України: Дуже хотілося б отримати повний пакет і бачити контракти

Чоловіки мобілізаційного віку мають бути в Україні - Зеленський

Командувач ВМС ЗСУ: Тривають переговори, зокрема щодо залучення кораблів НАТО для забезпечення безпеки цивільного судноплавства до портів України

Законопроєкт про мобілізацію Рада повертає в Кабмін - Арахамія

Росіяни обстріляли Іванівку Херсонської області, загинув чоловік - ОВА

"Суспільне" презентувало пісні та провело жеребкування фіналістів нацвідбору на "Євробачення-2024"

Прем'єр України не розголошував жодної інформації про викривача, а заява голови НАЗК - маніпуляція

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА