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14:14 11.01.2024

Зеленський про 1 млн європейських снарядів для України: Дуже хотілося б отримати повний пакет і бачити контракти

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Зеленський про 1 млн європейських снарядів для України: Дуже хотілося б отримати повний пакет і бачити контракти

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ініціативу з наданням із боку Євросоюзу для України 1 млн артилерійських снарядів можна довести до кінця, зокрема він хотів би отримати повний пакет такого озброєння та укласти конкретні контракти з європейськими державами на постачання.

"(Ми очікуємо - ІФ-У) дуже практичних рішень. Рішень щодо артилерійського пакету. Це дуже потужно і правильно. Єдине - ми розраховували на нього в березні (2024 року - ІФ-У). І саме до березня була така розмова і пропозиція естонської сторони іншим лідерам ЄС - надати 1 млн (снарядів Україні - ІФ-У). Ми не отримали повного пакету, на жаль", - заявив він на спільній із прем'єром Естонії пресконференції в Таллінні.

Так, за його словами, сьогодні можна вже політично чинити тиск на європейських лідерів, які підписалися під цим рішенням.

"Тобто - це серйозні лідери, і якщо їхнє слово чогось варте, а я впевнений у цьому, то потрібно виконувати рішення, які вони самі й ухвалювали. І дуже хотілося б, щоб ми отримали і бачили контракти. Ми на війні і знаємо, що терміни іноді підводять наших військових. Саме терміни. Але якщо в нас перед очима будуть контракти - це вже дає сподівання, що нехай уже й із затримкою термінів, але, тим не менш, ці (снаряди - ІФ-У) прийдуть на поле бою і посилять нашу армію", - сказав Зеленський.

"Тобто саме вашу (естонську ініціативу зі снарядами ЄС - ІФ-У) можна довести до кінця", - наголосив президент.

Як повідомлялося, у березні 2023 року глави оборонних відомств і закордонних справ ЄС з ініціативи Естонії погодили план закупівлі боєприпасів для українських військових. Згідно з ним, ЄС має надати Києву протягом року 1 млн снарядів.

Теги: #єс #боєприпаси

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