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12:48 11.01.2024

Прем'єр України не розголошував жодної інформації про викривача, а заява голови НАЗК - маніпуляція

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Прем'єр України не розголошував жодної інформації про викривача, а заява голови НАЗК - маніпуляція

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль не розголошував жодної інформації про викривача, повідомила прессекретар прем'єра Ольга Куришко.

"Прем'єр-міністр України не розголошував жодної інформації про викривача. У вересні на урядовий портал відповідно до закону України "Про звернення громадян" надійшло звернення громадян - працівників КРАІЛ (Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей) про незадоволення роботою керівника комісії. Це звернення не було повідомленням про корупційні правопорушення і не містило жодної інформації про можливі факти корупційних дій", - заявила Куришко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер.

За її словами, у зв'язку з цим звернення розглядав й резолюцію прем'єр-міністра готував Секретаріат Кабміну саме як до звернення громадян, про що було повідомлено заявникам.

"Заяви керівника НАЗК, що прем'єр-міністр нібито розголосив інформацію про викривача, вважаємо черговою маніпуляцією напередодні закінчення терміну повноважень громадянина Новікова", - підсумувала прессекретар.

Як повідомлялося, голова НАЗК Олександр Новіков склав протокол стосовно прем'єра Дениса Шмигаля за незаконне розголошення інформації про викривача, яка стала йому відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків. Також зазначалося, що НАЗК запросило прем'єра для ознайомлення з протоколом на 10 січня 2024 року, але він не з'явився в зазначений термін і не повідомив про причини неявки, у зв'язку з чим відомство направило протокол для розгляду до суду.

Теги: #спростування #назк #шмигаль #викривачі

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