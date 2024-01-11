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11:21 11.01.2024

Другу добу поспіль ворог активно завдає авіаударів в операційній зоні ОСУВ "Таврія" - Тарнавський

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Другу добу поспіль ворог активно завдає авіаударів в операційній зоні ОСУВ "Таврія" - Тарнавський

Другу добу поспіль ворог активно завдає авіаударів в операційній зоні ОСУВ "Таврія". Загальні втрати окупантів минулої доби становлять 488 осіб на таврійському напрямку, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Поля на авдіївському напрямку - сотні одиниць підбитої російської техніки. Тримаємо оборону. Другу добу поспіль ворог активно завдає авіаударів в операційній зоні ОСУВ "Таврія". Минулої доби окупанти завдали 35 авіаударів, провели 45 бойових зіткнень і здійснили 591 артобстріл", - написав він у телеграм-каналі.

Загальні втрати ворога минулої доби становлять 488 осіб і 45 одиниць військової техніки. Зокрема, чотири танки, сім ББМ, чотири артсистеми, 25 БпЛА, два автомобілі. Також уражено два важливі об'єкти противника. 

Теги: #таврійський_напрямок

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