Події

10:49 11.01.2024

Зеленський прибув до Таллінна й зустрівся з президентом Карісом

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Президент України Володимир Зеленський, а також міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прибули до Таллінна, повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна.

"Для мене велика честь вітати добрих друзів і союзників – Володимира Зеленського та Дмитра Кулебу в Таллінні. Ми даємо сильний сигнал і підтвердження Україні, що Естонія твердо стоїть на їхньому боці і разом ми переможемо в цій війні", - написав Тсахкна в соцмережі Х у четвер уранці.

Глава Української держави після прибуття зустрівся з президентом Естонії Аларом Карісом.

"Сьогодні особливий день, ми вітаємо Володимира Зеленського в Естонії. Наша міцна дружба ґрунтується на спільних цінностях, ідеали, яких ми прагнемо, - це демократія і свобода", - написав Каріс у Х.

Теги: #естонія #зеленський

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