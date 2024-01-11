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04:33 11.01.2024

Сім'я з Данії постраждала внаслідок аварії кабіни канатної дороги в Австрії

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Сім'я з Данії постраждала внаслідок аварії кабіни канатної дороги в Австрії

Чотири члени данської родини серйозно постраждали внаслідок аварії на канатній дорозі на гірськолижному курорті Хохець у Тіролі на заході Австрії. Їхня кабіна впала з висоти приблизно 10–12 метрів після того, як у вівторок вранці дерево впало на опорний трос, повідомляє ВВС у середу.

Рятувальну операцію охарактеризували як надзвичайно складну, оскільки схил під кабіною був дуже крутим і рятувальникам було важко дістатися до нього.

Також постраждали ще двоє людей.

Поліція заявила, що з технічного погляду на маршруті канатної дороги під назвою Acherkogelbahn немає жодних технічних несправностей, і не було жодних доказів будь-якої людської помилки.

"Кабіна розбилася на дуже кам'янистій місцевості, хоча рятувальний ланцюг спрацював дуже добре. Рятувальники негайно прибули на місце, але місцевість дуже утруднила завдання, і гелікоптери не могли легко туди дістатися", - Мікаела Бургер із компанії канатної дороги. Про це повідомив австрійський громадський телеканал ORF.

Усередині кабіни були батько, його син і дочка, а також їхній дядько. Їх евакуювали з місця події на гелікоптері, а одного з них було доставлено до лікарні Інсбрука з небезпечними для життя травмами.

Двоє громадян Німеччини, які перебували в іншій кабіні, також отримали поранення через вібрацію троса, але їхній стан невідомий.

Незрозуміло, як могло дерево впасти на опорний трос. Комендант окружної поліції Юбер Юен розповів сайту Kurier, що дерево або гілки впали прямо на кронштейн, до якого була прикріплена кабіна.

Під час аварії до опорного троса було прикріплено десятки інших кабін, але жодна з них не постраждала.

Теги: #аварія #австрія #постраждалі #канатна_дорога

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