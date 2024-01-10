Події

21:37 10.01.2024

Армія РФ обстріляла Нікополь і дві громади Дніпропетровської області, є постраждалі

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Армія РФ обстріляла Нікополь і дві громади Дніпропетровської області, є постраждалі

Армія РФ протягом дня обстріляла Нікополь, Покровську і Марганецьку громади Дніпропетровської області, від обстрілу постраждало двоє людей, повідомив голова районної військової адміністрації (РВА) Євген Євтушенко в середу ввечері.

"Протягом дня три обстріли зі ствольної артилерії та атака БПЛА-камікадзе. Під вогонь росіян потрапили Нікополь, Покровська сільська та Марганецька громади. Акубаротравму отримали нікопольці - чоловік 1967 року народження та жінка 1984 року народження. Лікарі надали їм необхідну допомогу. Понівечено адміністративну будівлю та автотранспорт", - написав він у своєму телеграм-каналі.

За словами Євтушенка, Силам оборони України знешкоджено два БПЛА-камікадзе з трьох.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

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