Корнійчук: Служби безпеки Ізраїлю та Єгипту відмовили в евакуації із Сектора Гази 29 українцям

Служби безпеки Ізраїлю та Єгипту не надали дозвіл на виїзд із Сектора Гази 29-ти громадянам України, яких у списки на евакуацію подали в посольстві, повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук у коментарі Радіо Свобода.

"Якщо бути відвертим, то охочі (евакуюватися ще - ІФ-У) є, але можливості немає, оскільки з тих списків, які ми подавали, частині людей відмовили компетентні органи Ізраїлю та Єгипту. Нам відмовили у виїзді 29 громадянам з усього списку, який ми подавали", - сказав Корнійчук.

Крім цього, посол додав, що причини відмови можуть полягати в "певних питаннях безпеки щодо цих осіб".

Як повідомляє Радіо Свобода, "у посольстві уточнили, що серед тих, кому відмовили в евакуації, усі - чоловіки".