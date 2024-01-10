Події

19:34 10.01.2024

Умєров запросив свого бразильського колегу відвідати Україну

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Умєров запросив свого бразильського колегу відвідати Україну

Міністр оборони України Рустем Умєров провів відеодзвінок з міністром оборони Бразилії Жозе Мусіо Монтейру, під час якого сторони обговорили зміцнення двосторонньої співпраці.

"Відбувся відеодзвінок із моїм бразильським колегою Жозе Мусіо Монтейру Фільо. Обговорили зміцнення взаємної співпраці та розвиток оборонних технологій та інновацій. Я поінформував міністра про поточну ситуацію з безпекою на лінії фронту. Також запросив свого колегу відвідати Україну", - написав Умєров у соцмережі Х у середу ввечері.

 

Теги: #міноборони #бразилія #розмова

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