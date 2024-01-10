Зеленський про Путіна: Він не закінчить це, поки ми не закінчимо його

Володимир Путін не заспокоїться, доки не зруйнує Україну, сказав президент України Володимир Зеленський на пресконференції у Вільнюсі в середу.

"Він (Путін - ІФ-У) не збирається зупинятися. Він хоче нас повністю окупувати. І іноді невпевненість партнерів у вигляді результату щодо фінансової та військової допомоги Україні, швидкої реакції, додає хоробрості й сили РФ", - сказав він.

"Російський президент, поки він не зруйнує Україну, не заспокоїться. Після України, ви прекрасно знаєте, у кого наступні ризики. Ми повинні розуміти, що Литва, Латвія, Естонія, Молдова можуть бути наступними, якщо ми не витримаємо", - зазначив Зеленський.

За його словами, "вони почали говорити і про Фінляндію, почали говорити про незалежність Узбекистану. Він не закінчить це, поки ми всі разом не закінчимо його".