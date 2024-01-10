Події

14:18 10.01.2024

Зеленський про Путіна: Він не закінчить це, поки ми не закінчимо його

1 хв читати
Зеленський про Путіна: Він не закінчить це, поки ми не закінчимо його

Володимир Путін не заспокоїться, доки не зруйнує Україну, сказав президент України Володимир Зеленський на пресконференції у Вільнюсі в середу.

"Він (Путін - ІФ-У) не збирається зупинятися. Він хоче нас повністю окупувати. І іноді невпевненість партнерів у вигляді результату щодо фінансової та військової допомоги Україні, швидкої реакції, додає хоробрості й сили РФ", - сказав він.

"Російський президент, поки він не зруйнує Україну, не заспокоїться. Після України, ви прекрасно знаєте, у кого наступні ризики. Ми повинні розуміти, що Литва, Латвія, Естонія, Молдова можуть бути наступними, якщо ми не витримаємо", - зазначив Зеленський.

За його словами, "вони почали говорити і про Фінляндію, почали говорити про незалежність Узбекистану. Він не закінчить це, поки ми всі разом не закінчимо його".

Теги: #путін #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:44 10.01.2024
Україна та Литва підписали документи про співпрацю в оборонній сфері

Україна та Литва підписали документи про співпрацю в оборонній сфері

15:16 10.01.2024
У зобов'язанні підтримувати Україну "немає місця втомі" - спільна заява президентів України й Литви

У зобов'язанні підтримувати Україну "немає місця втомі" - спільна заява президентів України й Литви

14:58 10.01.2024
Зеленський: Системи ППО - це те, чого бракує номер один

Зеленський: Системи ППО - це те, чого бракує номер один

14:41 10.01.2024
Тиску на Україну з метою заморозити війну поки що немає - Зеленський

Тиску на Україну з метою заморозити війну поки що немає - Зеленський

14:22 10.01.2024
Україна має довести, що здатна вирвати в Росії справедливий мир - Зеленський

Україна має довести, що здатна вирвати в Росії справедливий мир - Зеленський

12:31 10.01.2024
Зеленський зустрівся у Вільнюсі з Науседою

Зеленський зустрівся у Вільнюсі з Науседою

10:51 10.01.2024
Зеленський відвідає Литву, Латвію та Естонію

Зеленський відвідає Литву, Латвію та Естонію

18:51 09.01.2024
Президенти України та Польщі обговорили питання взаємодії в оборонній сфері

Президенти України та Польщі обговорили питання взаємодії в оборонній сфері

18:13 09.01.2024
Зеленський обговорив із президентом Румунії збільшення обсягу українського експорту через спільні прикордонні переходи до 4 млн тонн

Зеленський обговорив із президентом Румунії збільшення обсягу українського експорту через спільні прикордонні переходи до 4 млн тонн

11:01 09.01.2024
Зеленський затвердив склад делегації для переговорів щодо "гарантій безпеки" - розпорядження

Зеленський затвердив склад делегації для переговорів щодо "гарантій безпеки" - розпорядження

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна має довести, що здатна вирвати в Росії справедливий мир - Зеленський

Єрмак: Ми не припинимо роботу щодо повернення героїв з полону

Рада призначила Піщанську головою Рахункової палати

Зеленський відвідає Литву, Латвію та Естонію

У Чорному та Азовському морях чергують три кораблі РФ, ракетоносії "Калібрів" виведено в Середземне море

ОСТАННЄ

Литва в січні-лютому відправить в Україну боєприпаси та бронетранспортери

Стритфуд "Київська перепічка" й надалі працюватиме в проданій за рекордну суму будівлі в центрі міста - КМДА

В Україні запустили Єдиний центр пошуку військовослужбовців армії РФ "Хочу найти"

Рада має намір наділити Міноборони повноваженнями затверджувати стандарти надання медичної допомоги під час бойових дій

У Мінветеранів визначили 30 учасників збірної на United States Air Force Trials 2024 року

Мороз ослабне в четвер, місцями очікується невеликий сніг

Єрмак: Ми не припинимо роботу щодо повернення героїв з полону

Рада призначила Піщанську головою Рахункової палати

Профспілка машиністів поїздів у Німеччині розпочала триденний страйк

На Донеччині внаслідок обстрілів зафіксовано численні руйнування - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА