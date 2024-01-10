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13:06 10.01.2024

Мороз ослабне в четвер, місцями очікується невеликий сніг

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Мороз ослабне в четвер, місцями очікується невеликий сніг

В Україні в четвер, 11 січня, очікується часом невеликий сніг, уночі в більшості західних, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях - без опадів, на дорогах ожеледиця, повідомляє Укргідрометцентр.

Температура вночі 2-7° морозу, у західних областях подекуди 8-13°; вдень 0-5° морозу, у південній частині країни подекуди 0-3° тепла; у Карпатах уночі 10-15°, вдень 4-9° морозу. Вітер західний, північно-західний 7-12 м/с, у північній частині місцями пориви 15-18 м/с.

У Києві 11 січня - часом невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер західний, північно-західний 7-12 м/с. Температура вночі 2-4°, вдень 1-3° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Б. Срезневського, в Києві 11 січня найвища температура вдень була 11,1° у 1991 р., найнижча вночі -32,9° у 1950 р.

Прогноз погоди в Україні на 12 січня: вночі невеликий, у південно-східній частині помірний сніг, удень без опадів. На дорогах країни ожеледиця. Вітер північно-західний із переходом на південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі та вдень 8-13° морозу (вночі в північно-східних областях до 16° морозу); у південній частині та на Закарпатті вночі та вдень 3-8° морозу.

У Києві 12 січня синоптики прогнозують уночі невеликий сніг, удень без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний із переходом на південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень 8-10° морозу.

 

Теги: #погода #прогноз_погоди

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