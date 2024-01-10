Події

07:46 10.01.2024

Армія РФ вдарила дроном-камікадзе по Нікополю, пошкоджено будинки та ЛЕП

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Армія РФ вдарила дроном-камікадзе по Нікополю, пошкоджено будинки та ЛЕП

Російські війська вдарили дроном-камікадзе по Нікополю, пошкоджено приватні будинки та ЛЕП, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у середу вранці.

"Учора ввечері агресор атакував Нікополь дроном-камікадзе. Пошкоджено 2 приватні будинки, господарську споруду та лінію електропередачі", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Також, повідомив Лисак, уночі одне із сіл Марганецької громади окупанти обстріляли з важкої артилерії.

Загиблих і постраждалих немає.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

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