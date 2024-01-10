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07:24 10.01.2024

Війська РФ можуть активізувати зусилля із захоплення Куп'янська Харківської області найближчими тижнями

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Війська РФ можуть активізувати зусилля із захоплення Куп'янська Харківської області найближчими тижнями

Російські джерела відновлюють давні заклики до широкомасштабної російської наступальної операції в Харківській області з метою створення "буферної зони" з Бєлгородською областю, незважаючи на ймовірну нездатність російських військових провести операцію по захопленню значної території в Харківській області в найближчому майбутньому, йдеться в огляді Інституту вивчення війни (ISW).

За оцінками аналітиків, російське вторгнення глибиною 15 кілометрів і завширшки в кілька сотень кілометрів буде масштабним оперативним заходом, який потребуватиме набагато більшого та значно краще забезпеченого ресурсами угруповання сил, ніж те, яке РФ наразі сконцентрувала уздовж всього кордону з Україною, і, насамперед, у Бєлгородській області.

ISW раніше підрахувала, що російські війська можуть активізувати зусилля із захоплення Куп'янська (Харківська область) найближчими тижнями, і що російське угруповання на куп'янському напрямку видається більш придатним для проведення посилених наступальних зусиль, ніж будь-де ще в Україні.

"Російські військові, ймовірно, наразі здатні проводити лише дії тактичного рівня в Харківській області з Бєлгородської області, що в кращому разі послужить вивертами, щоб відвернути українські сили від можливого російського оперативного втручання на Куп'янському напрямку". - сказано в огляді.

 

 

 

Теги: #фронт #isw

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