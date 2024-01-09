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20:23 09.01.2024

Армія Ізраїлю вдарила по позиціях "Хезболли" на півдні Лівану

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Армія Ізраїлю вдарила по позиціях "Хезболли" на півдні Лівану

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала кількох авіаударів по об'єктах інфраструктури руху "Хезболла" на півдні Лівану, а також здійснила артобстріли, щоб зірвати підготовку атак проти Ізраїлю, повідомляє у вівторок Times of Israel з посиланням на заяву ЦАХАЛ.

За інформацією ЦАХАЛ, по півночі Ізраїлю випустили кілька ракет із Лівану, проти них застосували засоби ППО.

Водночас у "Хезболлі" підтвердили смерть одного з високопоставлених командирів угруповання Алі Хусейна Барджі, імовірно, внаслідок ізраїльського удару. Газета зазначає, що, згідно з підрахунками ізраїльської сторони, Барджі став 158-м членом "Хезболли", убитим у бойових зіткненнях із жовтня 2023 року. Він стояв за організацією кількох атак безпілотників на північ Ізраїлю.

Водночас ліванський прем'єр Наджиб Мікаті заявив заступнику Генсека ООН з миротворчих операцій Жан-П'єру Лакруа, що Ліван готовий до переговорів про досягнення стабільності на кордоні в довгостроковій перспективі.

Крім того, ЦАХАЛ повідомила, що ізраїльські військовослужбовці провели рейд в університеті Хан-Юніса в Секторі Гази й виявили там схованку для зброї, яку використовували хамасівці.

У вівторок із візитом в Ізраїлі перебуває американський держсекретар Ентоні Блінкен. Під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу він заявив йому, що ізраїльським військовим слід уникати заподіяння шкоди цивільним особам у Секторі Гази в подальшому. Під час зустрічі вони також обговорили тему звільнення заручників, яких узяли в полон хамасівці в Ізраїлі під час атаки 7 жовтня.

Також Блінкен зустрівся з міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галантом, який повідомив йому про плани посилити операцію в Секторі Гази.

Теги: #ізраїль #ситуація #близький_схід

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